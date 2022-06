Vastu tips: లివింగ్ రూమ్ మరియు డైనింగ్ రూమ్ ఎలా ఉండాలి? వాస్తు ప్రకారం చెయ్యకూడనివేంటి?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనిషి జీవితం పైన వాస్తు ప్రభావం ఎంతగానో ఉంటుంది. చాలా సందర్భాలలో ఎంత కష్టమైన పని చేసినప్పటికీ, సరైన ఫలితాన్ని పొందకపోవడం, డబ్బు సంపాదించినప్పటికీ అది నిలవకపోవడం, ఇంట్లో అన్నీ ఉన్నా మానసిక ప్రశాంతత లేకపోవడం వంటి అనేక సమస్యలు మనుషులను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. అయితే అలాంటి సమయంలోనే ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు ఉన్నాయేమో చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వాస్తు దోషాలు లేని ఇంట్లో ఇటువంటి సమస్యలు అతి తక్కువగా ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది.

English summary

What should the living room and dining room look like? Vastu Shastra says that one can lead a peaceful life without much trouble if he knows what to do, and what not to do according to Vastu.