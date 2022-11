vastu tips: ఈ వీధిపోటు ఉన్న ఇంట్లో మగవారు మట్టి ముట్టుకున్నా బంగారమే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో వీధిపోటుకు చాలా ముఖ్యమైన స్థానం ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెప్పారు. ఒక ఇంటిని కానీ స్థలాన్ని కొనుగోలు చేయాలనుకున్నప్పుడు కచ్చితంగా వీధిపోటు ఉందో లేదో చూసుకోవాలని సూచించారు. సహజంగా చాలామంది వీధి పోటు ఉంటే ఆ గృహాలను కొనుగోలు చేయకూడదని, స్థలాలను కొనుగోలు చేయకూడదు అని భావిస్తూ ఉంటారు. వీధిపోటు ఉన్న ఏ స్థాలమైనా నష్టం చేస్తుందని భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే అది చాలా తప్పు అంటున్నారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు. అన్ని వీధిపోట్లు డేంజర్ కాదని, కొన్ని వీధిపోట్లు ఊహించని శుభ ఫలితాలను కూడా అందిస్తాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెప్తున్నారు.

English summary

It is said that places or houses with west north-west street focus otr veedhi potu give particularly good results for males. It is said that even if the men touch the mud with this veedhipotu, it will turn into gold.