vastu tips: ఇంటి గుమ్మాలకు మామిడి తోరణాలతో వాస్తు దోషాలకు చెక్; ఇంకా ఎన్నో లాభాలు!!

Dr Veena Srinivas

సాధారణంగా మామిడి ఆకులను శుభసూచకంగా పరిగణిస్తాం. ఇళ్లల్లో శుభకార్యాలు ఏవైనా, పండుగలు, పబ్బాలు ఏవైనా ఇంటి గుమ్మాలకు మామిడి తోరణాలు కట్టి వేడుకలను కొనసాగిస్తాం. అసలు ఇంతకీ మామిడితోరణాలు ఇంటిగుమ్మాలకు ఎందుకు కట్టాలి? మామిడి తోరణాలు కట్టడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి? అనేవి చాలా మందికి తెలీదు.

హిందూ ధర్మంలో మొదటి నుంచి ఎలాంటి శుభసందర్భం అయినా మామిడి తోరణాలను కట్టడం ఆనవాయితీగా ఉంది కాబట్టి, ఆ ఆనవాయితీని కొనసాగిస్తూ మామిడి తోరణాలను నేటికీ కడుతున్నారు. అయితే మామిడి తోరణాలు కట్టడం వెనుక అనేక సైంటిఫిక్ కారణాలు కూడా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

English summary

It is said that mango toranam hanging on the doors of the house check for vastu defects. It is said that there are many more benefits.