Vastu tips: ఇంట్లో చిరాకులా? భార్యాభర్తల మధ్య ఘర్షణలా? కర్పూరంతో చిన్న చిట్కాలు పాటించండి!!

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు ప్రకారం ఇంటిని నిర్మించుకున్నప్పటికీ, మనకు తెలియకుండా జరిగే చిన్నచిన్న వాస్తు దోషాల కారణంగా మన ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తి చేరుతుంది. అయితే ప్రతికూల శక్తిని తొలగించటానికి వాస్తు శాస్త్రంలో అనేక చిట్కాలు సూచించబడ్డాయి. ఇంట్లో ఉన్న ప్రతికూల శక్తిని తొలగించడంలో కర్పూర మహత్తరమైన పాత్రను పోషిస్తుందని, ఇంటిని శుద్ధి చేస్తుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Conflict between husband and wife? Vastu Shastra experts say that if you follow small tips with camphor, everything will be fine.