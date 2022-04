vastu tips: ఇంట్లో ఈ షో పీసెస్ ఉంచుకోకండి.. ఇవి ఉంటే యమా డేంజర్!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటి నిర్మాణానికి ఏ విధంగా అయితే వాస్తు ఉంటుందో అదేవిధంగా ఇళ్లల్లో పెట్టుకునే వస్తువుల విషయంలో కూడా వాస్తు ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్రం వెల్లడించింది. ఇళ్లల్లో పెట్టుకునే వస్తువుల విషయంలో జాగ్రత్తలు వహించకుంటే ఆ ఇంట్లో సిరిసంపదలు నిలబడవని, మానసిక ప్రశాంతత ఉండదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

vastu tips: ఇంట్లో ఈ వస్తువులు ఉంటే ఎప్పుడూ చిరాకులు,ఆర్ధికఇబ్బందులు.. వీటికి దూరంగా ఉండండి!!

English summary

Architectural flaws can create problems at home. Objects like Taj Mahal show piece, Nataraja statue and water fountain should not be kept in the house as it contains ominous.