Vastu tips: ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడూ రోగాలతో బాధపడుతున్నారా? కారణం ఇదే కావచ్చు!!

oi-Dr Veena Srinivas

ఎప్పుడూ రోగాలతో బాధ పడుతున్నారా? తీవ్రమైన మానసిక అశాంతితో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఏ పని చేస్తున్నా చిరాకు కలుగుతుందా? అయితే వాస్తు దోషాల ప్రభావం అయి ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక వాస్తు దోషాలతో పాటు ఇంటిలో మనం జీవించే విధానం, వస్తువుల అమరిక వంటి అనేక అంశాలు ప్రభావం చూపిస్తాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Many people stay at home without opening their doors and windows. Experts in Vastu Shastra say that people in houses whose windows and doors are not opened will surely get sick