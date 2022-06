Vastu tips: దక్షిణం దిక్కు ప్రాధాన్యత: ఇంటికి దక్షిణం వాస్తు బాగుంటే అద్భుత ఫలితాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో ప్రతి దిక్కుకు ఒక విశిష్టత ఉంది. ఇక వాస్తు శాస్త్రంలో దక్షిణ దిక్కుకు ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. దక్షిణ దిక్కు విశేషమైన శుభఫలితాలను, అంతే తీవ్రమైన అశుభ ఫలితాలను కూడా ఇస్తుంది. దక్షిణ దిక్కు వాస్తు సరిగ్గా ఉంటే ఆ ఇల్లు సుఖసంతోషాలతో విలసిల్లుతోంది. దక్షిణ దిక్కులో వాస్తు దోషాలు ఉంటే మరణాలు సంభవిస్తాయని చెప్పడంలో కూడా ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Architecture says that if the architecture of the south of the house is good, wonderful results will come and if there are vastu defects, serious negative results will come.