vastu tips: ఆ దిశలలో భోజనం ఎప్పుడూ చెయ్యొద్దు.. తినేటప్పుడు పాటించాల్సిన వాస్తుచిట్కాలివే!!

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంట్లో తప్పుడు దిశలో కూర్చొని ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కూడా వాస్తు దోషానికి గురవుతారని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. భోజనం చేసేటప్పుడు వాస్తు నియమాలను పాటించాలని, వాస్తు నియమాలను పాటించక పోతే వాస్తు దోషాలు కలుగుతాయి అని చెబుతున్నారు. భోజనం చేసేటప్పుడు వాస్తు నియమాలు పాటించని వారికి కలిగే వాస్తు దోషాల వల్ల కుటుంబ సభ్యులు అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పడతారని చెబుతున్నారు.

English summary

Vastu Shastra experts advise when not to have meals facing South and West directions and Vastu tips to be followed while eating.