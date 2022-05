astrology: ఇంటిముందు కుక్కలు ఏడిస్తే దేనికి సంకేతం? జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కుక్కలను విశ్వాసమున్న జంతువుగా గుర్తించడమే కాకుండా, కుక్కలకు అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయని, మనం చూడలేని నెగిటివ్ ఎనర్జీ లను కూడా కుక్కలు చూస్తాయని చెబుతూ ఉంటారు. ఇక ఈ విషయాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు బలంగా విశ్వసిస్తారు. చాలామంది దీనిని మూడ విశ్వాసం అని కొట్టి పారేస్తారు.

English summary

Astrologers say about dogs crying in front of houses and dogs crying in mid night. It is said that when dogs cries, it is ominous, death occurs, and dogs can see ghosts. But none of this has been scientifically proven.