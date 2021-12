సీఎం జగన్ సింహం; ఆయనను బ్రహ్మదేవుడు కూడా జైలుకు పంపించలేడు: నారాయణ స్వామి సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి బిజెపి ప్రజాగ్రహ సభపై, బిజెపి నాయకులు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతూనే ఉన్నారు. గురువారం రోజు ఉదయం తిరుమల స్వామివారిని దర్శించుకున్న ఆయన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గురువారం వీఐపీ ప్రారంభ దర్శన సమయంలో డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి, ఆళ్ల నాని తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. వీరికి తిరుమల టీటీడీ అధికారులు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం స్వాగతం పలికి దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.

English summary

AP Deputy CM Narayana Swamy was outraged over the remarks made by the BJP in the Prajagraha Sabha. CM Jagan is a lion and that even Brahma could not send him to jail.