ఏపీలో ఉద్యోగ నేతలపై తీవ్ర ఒత్తిడి-ఎన్నికల వేళ సమ్మె హెచ్చరికలు ! ఆ రాజీ ఎఫెక్ట్ ?

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో దాదాపు అన్ని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు ఇప్పుడు సమ్మెకు సిద్ధమవుతున్నారు. వచ్చే సంక్రాంతి తర్వాత సమ్మెకు సిద్ధం కావాలని ఉద్యోగులకు నేతలు సంకేతాలు ఇస్తున్నారు. వరుసగా సమావేశాలు పెట్టుకుంటూ వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరుపై ఆగ్రహం, ఆక్రోశం, ఆవేదన వెళ్లగక్కుతున్నారు. అయితే ఈ దుస్దితి ఎందుకొచ్చిందన్న దానిపై వారి దగ్గర సమాధానం మాత్రం కనిపించడం లేదు. ఓవైపు ఎన్నికలకు సిద్దమవుతూ సమ్మెకు వారు పిలుపునివ్వడం వెనుక ఏం జరుగుతోందనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ?

ap employees associations' recent warnings for strike after pongal holidays seems to be indicated their fear over loosing elections due to compramises with ysrcp govt.