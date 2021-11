ఏపీ మూడు రాజధానులపై వెనక్కు తగ్గలేదు.. ఆగిపోలేదు; ఎవరికీ భయపడేది లేదు: మంత్రి బొత్సా క్లారిటీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మూడు రాజధానులు బిల్లును ఉపసంహరించుకుంటూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని వికేంద్రీకరణ బిల్లును తాత్కాలికంగా ఉపసంహరించుకున్నట్లు వైసీపీ ప్రభుత్వం పేర్కొన్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా రాజధాని అంశం పైకి మళ్ళాయి.

English summary

Minister Botcha Satyanarayana made interesting remarks on the repeal of the Three Capitals Bill, Botcha revealed that they did not back down on the three capitals and did not stop and clarified that ysrcp was not afraid to anybody