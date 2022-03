జగన్ కేబినెట్ విస్తరణపై విపక్షాల్లో ఉత్కంఠ-అదే టర్నింగ్ పాయింట్-2024 పోరుపై క్లారిటీ

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా సీఎం జగన్ కేబినెట్ ప్రక్షాళనకు సిద్దమవుతున్నారు. ఇప్పడుతున్న మంత్రుల స్ధానంలో కొత్త మంత్రుల్ని ఎంపిక చేసేందుకు కసరత్తు ప్రారంభించారు. అయితే ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో రాజకీయంగా పట్టు చిక్కడం లేదని భావిస్తున్న విపక్షాలకు వరంగా మారబోతోందా అన్న చర్చ కూడా సాగుతోంది. భారీ సంఖ్యలో ఉన్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలకు కేబినెట్ లో చోటు దక్కకపోతే ఆ అసంతృప్తిని క్యాష్ చేసుకునేందుకు విపక్షాలు సిద్ధమవుతున్నాయి.

opposition parties in ap like tdp, bjp and janasena seems to be hopeful on jagan cabinet expansion soon since they fails to get command over political scenario.