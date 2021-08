జగన్ ఉత్తరాంధ్రకు ఏం చేశారు ? ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై వైసీపీ చర్చకు రావాలని అచ్చెన్నాయుడు సవాల్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు వైసీపీ ప్రభుత్వం, ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై విరుచుకుపడుతున్నారు. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి శూన్యంగా మారిందని ఆయన విమర్శిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం పూర్తిస్థాయిలో నిర్లక్ష్యానికి గురైందని, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై దమ్ముంటే వైసిపి చర్చకు రావాలని సవాల్ విసిరారు.

కొడాలి నాని కనుసన్నల్లో 4 వేల కోట్ల రేషన్ బియ్యం దందా ; టార్గెట్ చేస్తున్న టీడీపీ .. జగన్ కు సూటి ప్రశ్న !!

English summary

Andhra Pradesh TDP state president Atchannaidu is cracking down on the YCP government and AP CM Jagan Mohan Reddy. He is critical that development in the state has become void since the YSR Congress party came to power. At the same time, he said that the Uttarandhra region was completely neglected and challenged the YCP and jagan to come to the discussion if it dared about develop Uttarandhra.