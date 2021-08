పోలీసులపైనే పోలీసులకు భూమా అఖిలప్రియ ఫిర్యాదు .. బోయినపల్లి కిడ్నాప్ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్ !!

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ నేత, మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ టీడీపీ అధికారం కోల్పోయిన తరువాత నుండి అనేక వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. తాజాగా భూమా అఖిలప్రియ పోలీసులపైన పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసిన ఘటన అందరినీ ఒక్క సారిగా షాక్ కు గురిచేసింది. బోయినపల్లి పోలీసులపై భూమా అఖిలప్రియ కూకట్ పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. హైదరాబాద్ కూకట్ పల్లిలోని తన ఇంట్లో పలు విలువైన పత్రాలతో పాటుగా, కొన్ని వస్తువులని బోయినపల్లి పోలీసులు ఎత్తుకెళ్లారు అని భూమా అఖిలప్రియ ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఆమె బోయినపల్లి పోలీసులపై తన ఇంట్లో చోరీ చేశారంటూ కూకట్ పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.

English summary

Bhuma Akhilapriya claimed that some people came to hiser house while she was not at home. She said up to ten people, including Bowenpalli police, had broken into her house and looted some of her father's belongings, along with some of the most valuable documents related to his property. It is learned that she also gave some CCTV footage, photos and videos to the police in this regard.