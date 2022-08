ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కేంద్రం గుడ్ న్యూస్; రూ.4,721 కోట్ల నిధులు విడుదల.. దేనికంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పన్నుల వాటా నిధులను విడుదల చేసింది కేంద్రం. ఆయా రాష్ట్రాల నుండి జిఎస్టి రూపంలో వసూలు చేసిన పన్నులలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల వాటాను విడుదల చేసింది. తాజాగా రెండో విడత రాష్ట్రాలవాటా నిధులను విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 4721 కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేసింది.

English summary

Center told AP good news. The Center has released the states share of the GST collections received by the Centre. As part of that, AP will get Rs. 4,721 crore funds have been released.