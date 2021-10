జగన్ కు కేంద్రం బంపర్ ఆఫర్-ఒప్పుకుంటే అమరావతికి వెయ్యికోట్లు-కాదంటే పోటీలో విశాఖ

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో మూడు రాజధానుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యం కోల్పోయిన అమరావతి రాజధాని అభివృద్ధికి జగన్ సర్కార్ కు మరో బంపర్ ఆఫర్ దక్కింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించిన కొత్త నగరాల పథకంలో భాగంగా 15వ ఆర్ధిక సంఘం అమరావతి వంటి కొత్తగా అభివృద్ధి చెందుతున్న గ్రీన్ ఫీల్డ్ నగరాలకు వెయ్యి కోట్ల చొప్పున గ్రాంట్లు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. దీంతో ఇప్పుడు అమరావతి కోసం జగన్ సర్కార్ పోటీ పడుతుందా లేదా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. కొత్త రాజధానిగా విశాఖను అభివృద్ధికి పరుగులు తీస్తున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు అమరావతి విషయంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సంచలనమే కానుంది.

English summary

central government has announced to give 15th finance commission funds to 8 new cities in inda. now andhrapradesh government have a chance to get rs.1000cr grant to greenfield city amaravati.