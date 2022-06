ఛలో అనుమర్లపూడి నిరసనలకు టీడీపీనేత ధూళిపాళ్ళ నరేంద్ర పిలుపు.. పోలీసుల అరెస్టులతో ఉద్రిక్తత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. రాష్ట్రంలో మట్టి మాఫియాపై తాజాగా టీడీపీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

TDP leader dhulipalla Narendra has called for Chalo Anumarlapudi to protest against the soil mafia in Guntur district's Ponnur constituency, prompting police to arrest TDP leaders and activists. Dhulipalla Narendra was arrested at Anumarlapudi lake.