తెలుగు అకాడమీని తెలుగుదేశం అకాడమీ అనుకున్నారా.. చంద్రబాబు ఫైర్, లక్ష్మీ పార్వతి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగు అకాడమీ పేరు మారుస్తూ తెలుగు సంస్కృత అకాడమీ గా ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంపై రెండు రోజులుగా రగడ కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. తెలుగు అకాడమీని లేకుండా చేయడం కోసం జగన్ సర్కార్ కుట్ర చేస్తోందని తెలుగు తమ్ముళ్లు దీనిపై ధ్వజమెత్తుతున్నారు. తెలుగు అకాడమీ పేరు మార్పు పై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్న సమయంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.

AP govt changed telugu academy name as telugu sanskrit academy. TDP chief Chandrababu opined that Jagan has thought that it is Telugu Desam Academy hence changed its name. Lakshmi Parvati gave a reverse counter to the opposition's criticism.