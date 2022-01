గుడివాడ క్యాసినో వెనుక కొడాలి నాని; మంత్రిపదవి నుండి తప్పించండి: గవర్నర్ కు చంద్రబాబు లేఖ

Andhra Pradesh

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో స్వయంగా మంత్రి కొడాలి నాని ఫంక్షన్ హాల్ లో క్యాసినో ఏర్పాటు చేశారు అంటూ, రాష్ట్రంలో క్యాసినో సంస్కృతిని తీసుకువచ్చారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ వ్యవహారాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్న టిడిపి గుడివాడకు నిజ నిర్ధారణ కమిటీ బృందాన్ని పంపి, అక్కడ విచారణ జరిపించి గుడివాడ లో ఏం జరిగిందో తెలియజేసే నిజ నిర్ధారణ కమిటీ నివేదికను సిద్ధం చేసింది. ఈరోజు టీడీపీ నేతల బృందం రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ను కలిసి గుడివాడ క్యాసినో వ్యవహారంపై విచారణకు ఆదేశించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇక ఇదే సమయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గుడివాడ క్యాసినో వ్యవహారంపై లేఖ రాశారు.

Chandrababu wrote a letter to the governor saying that Kodali Nani was behind the Gudivada casino, that he should be removed from the ministry and that a comprehensive inquiry should be held into the illegal casino affair.