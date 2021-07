చెత్త ప్రభుత్వమిది.. జగన్ ను నమ్ముకుంటే జైలుకే .. అధికారులకు చంద్రబాబు వార్నింగ్

Andhra Pradesh

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు మచిలీపట్నం పర్యటనలో భాగంగా కొల్లు రవీంద్ర మామ ఇటీవల మృతి చెందిన మాజీ మంత్రి నరసింహారావు కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. కొల్లు రవీంద్ర ఇంటికి వెళ్లి నర్సింహారావు చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించి పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన చంద్రబాబు జగన్ సర్కార్ పై తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇప్పటికే నిన్న దూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన చంద్రబాబు పార్టీ శ్రేణులకు భరోసా కల్పించడంతో పాటుగా జగన్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై విరుచుకుపడుతున్నారు.

During his visit to Machilipatnam today, Chandrababu set fire to the YCP government. He commented that these governments are not permanent. All those who believed in CM Jagan were jailed and commented that the authorities would have to go to jail after hearing his words. Chandrababu warned the authorities that if you make mistakes, your situation will also become insurmountable. Chandrababu, who was incensed that this was the worst government to have taxed on the garbage, set fire to the YSRCP rule in the state.