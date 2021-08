నాకు పోలీసులతో ప్రమాదం ఉంది ; నా అరెస్ట్ లో కుట్ర కోణం : చింతమనేని షాకింగ్ కామెంట్స్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ నేత, దెందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ ను ఈరోజు పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. విశాఖ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్నాడని చింతమనేని ప్రభాకర్ ను అరెస్ట్ చేశామని విశాఖ రూరల్ ఎస్పీ వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో చింతమనేని ప్రభాకర్ అరెస్ట్ పై టిడిపి నేతలు భగ్గుమన్నారు. ఇక తాజాగా స్టేషన్ బెయిల్ పై భీమడోలు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి విడుదలైన చింతమనేని ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Former Denduluru MLA and TDP leader Chintamani Prabhakar held a press conference at his home after being released on station bail. Chintamani questioned whether the police, who are supposed to protect justice, were doing injustice. He said he was in danger with the police. Prabhakar said he was worried that if there were four zones in Dendulur constituency, the SIs of three zones would have registered cases against him.