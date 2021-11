ఆ పెద్దమనిషివి బురద రాజకీయాలు; చంద్రబాబుకు సీఎం వైఎస్ జగన్ కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న వరద పరిస్థితులపై ఏపీ మాజీ సీఎం, టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేసి చేస్తున్న విమర్శలకు, ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో సహాయ కార్యక్రమాల పురోగతిపై కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించిన సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి వరద బాధిత ప్రాంతాలైన కడప, చిత్తూరు, నెల్లూరు, అనంతపురం జిల్లాలలో సహాయక చర్యల పరిస్థితిని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

English summary

AP CM Jagan countered the criticism made by Chandrababu targeting the government over the flood situation in Andhra Pradesh. Chandrababu was targeted in the review on floods. CM Jagan compared the previous tdp regime and ysrcp regime.