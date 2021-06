ఏపీలో దండుపాళ్యం గ్యాంగ్ దారుణాలు .. ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే నిజాలు ,ఆధారాలు దొరక్కుండా ఆరు హత్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దండుపాళ్యం ముఠా తరహాలో నరహంతకులుగా మారి దోపిడీకి పాల్పడుతున్న ఓ గ్యాంగ్ ను పెనమలూరు పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈనెల 12వ తేదీన పోరంకి సెంటర్ లో ఉన్న కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ ఎటిఎం చోరీ కేసులో నిందితులుగా గుర్తించిన కొందరిని పట్టుకున్న పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించడంతో వారు చేసిన అరాచకాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఒంటరిగా ఉన్న వృద్ధులను టార్గెట్ చేసుకొని, పగలు కూరగాయలు విక్రయిస్తూ, రెక్కీ నిర్వహించి రాత్రులు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా, ముఖం పై దుప్పటి కప్పి ఊపిరాడకుండా చేసి హత మారుస్తున్న అగంతకులు చేసిన నేరాలు పోలీసులను షాక్ కు గురి చేశాయి.

కొత్తగూడెంలో దారుణం: తాగిన మైకంలో తిట్టిన వ్యక్తి..కోపంతో చెవి, మర్మాంగం కోసేసి ఆపై..

English summary

It is learned that the Penamaluru police have arrested a gang in the state of Andhra Pradesh who were turning into murderers in the style of the Dandupalyam gang. police arrested the gang in a ATM theft case and interrogated them . they agreed the 6 murders in vijayawada and theft gold and money from the old aged people and single women.