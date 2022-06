2014లో చంద్రబాబు అనుభవం-2019లో జగన్ ఒక్క ఛాన్స్-2024లో పవన్ నినాదమేంటి ?

Andhra Pradesh

ఏపీలో గత కొన్నిదశాబ్దాలుగా రాజకీయాల్ని గమనిస్తే ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పు ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఉమ్మడి ఏపీలో అయినా, విభజన తర్వాత అయినా ఓటర్ల తీర్పు స్పష్టంగానే ఉంటోంది. అయితే ఇలా స్పష్టమైన తీర్పు ఇవ్వడంలో వారిని ప్రేరేపిస్తున్న ఓ కీలక అంశం ఎన్నికల నినాదం. ముఖ్యంగా విభజన తర్వాత రాజకీయ పార్టీల అధినేతల నినాదాల ఆధారంగానే ఓటర్లు స్పందించినట్లు తేలింది. మరి 2024లో జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో గతంలో రెండు వేర్వేరు నినాదాలతో అధికారంలోకి వచ్చిన నేతల్ని కాదని మూడో నేతను ఎన్నుకోవాలంటే మరో నినాదం తప్పనిసరి.

after 2014, 2019 election victories for chandrababu and ys jagan, now big debate in andhrapradesh on what will be the 2024 election slogan of pawan kalyan for victory.