ఏపీ పాలిటిక్స్ లో ఎక్స్ ట్రా ప్లేయర్లు? గతంలో టీడీపీకి- ఇప్పుడు వైసీపీకి మద్దతుగా..?

ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలుగా ఉన్న వైసీపీ, టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీకి తోడు కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులు కూడా ఉన్నారు. వీరి తర్వాత స్ధానంలో తాజాగా మరికొన్ని పార్టీలు, నేతలు ఎంట్రీ లేదా రీఎంట్రీ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఏపీ రాజకీయాల్లో వీరి ప్రభావం ఎంత మేరకు ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఈ ఎక్స్ ట్రా ప్లేయర్ల రాకతో, వారు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలతో అధికార వైసీపీకి ప్రయోజనం ఉంటుందనే చర్చ జరుగుతోంది. గతంలో టీడీపీకి కూడా ఇలాంటి ఎక్స్ ట్రా ప్లేయర్లు పలుమార్లు సహకరించడమే ఇందుకు కారణం.

