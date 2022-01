దుర్గమ్మ దర్శనానికి వెళ్ళిన నిజామాబాద్ కు చెందిన కుటుంబం విజయవాడలో ఆత్మహత్య; కారణాలివే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విజయవాడలో తీవ్ర విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. దుర్గమ్మ దర్శనానికి వెళ్లిన ఓ కుటుంబం ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. నిజామాబాద్ కు చెందిన కుటుంబం దుర్గమ్మ దర్శనానికి వెళ్లి అక్కడ కన్యకా పరమేశ్వరి సత్రంలో విషం తాగి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన తల్లి కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకోగా, తండ్రి మరో కొడుకు కృష్ణా నదిలో దూకి ప్రాణాలు వదిలారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ సంస్థ వేధింపుల కారణంగా అప్పుల బాధ భరించలేక కుటుంబం ప్రాణాలు వదిలినట్లుగా తెలుస్తుంది.

English summary

A family from Nizamabad who went to Kanaka Durga Darshan committed suicide in vijayawada. Mother and son died of poisoning at the Kanyaka Parameswari Satram, while another son and father jumped into the Krishna River and died.