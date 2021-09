గుంటూరులో పెళ్లికి హాజరై ఇంటికి బైక్ పై వెళ్తున్న దంపతులపై దాడి ; పొలాల్లోకి లాక్కెళ్ళి మహిళపై గ్యాంగ్ రేప్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గుంటూరు జిల్లాలో దారుణ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. భార్య భర్తలు కలిసి బైక్ మీద వెళుతున్న క్రమంలో దంపతులను కత్తులతో బెదిరించి దాడి చేసిన దుండగులు ఆపై మహిళపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన అందరినీ షాక్ కి గురి చేసింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వివరాల్లోకి వెళితే

A shocking incident took place when a couple was attended a wedding in Guntur city on a bike and returning home to Sattanapalli. On Wednesday night, at Paladugu side road in Medikondur zone, were threatened with knives by thugs , they have taken his wife nearby fields and gang-raped.