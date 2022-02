లారీలో పైన మొక్కజొన్నలు..లోడులో క్రింద ఏముందో చూసి షాక్ అయిన పోలీసులు!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో గంజాయి అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. ఎంత పెద్ద ఎత్తున గంజాయి కట్టడికి రంగంలోకి దిగినా గంజాయి అక్రమ రవాణా ఆగటం లేదు .కాదేదీ అక్రమ రవాణాకు అనర్హం అన్న చందంగా గంజాయి స్మగ్లర్లు అక్రమ మార్గాల ద్వారా గంజాయి దందా సాగిస్తున్నారు. గంజాయి అక్రమ రవాణాకు రకరకాల మార్గాలను ఎంచుకుంటున్న వారు తాజాగా మొక్కజొన్నల లోడులో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా గంజాయి రవాణాకు పూనుకున్నారు. ఇక వీరిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు.

English summary

Police found 1,419 kg of cannabis in 66 bags of maize in a lorry in Krishnavaram, Kirlampudi zone, East Godavari district. Police seized the marijuana and arrested the two. The other three escaped from there.