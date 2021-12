విజయవాడలో త్వరలో జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ల్యాబ్ .. కరోనా కొత్త వేరియంట్లతో జగన్ సర్కార్ నిర్ణయం

Andhra Pradesh

భారతదేశంలో ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వల్ల కరోనా కేసులు పెరిగే అవకాశముందని వైద్యాధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా 23 ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదైనట్టు అధికారిక డేటా వెల్లడిస్తుంది. వీరిలో ఒక వ్యక్తి ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ప్రభావం నుండి కోలుకొని ఇంటికి వెళ్లారు. ఇక ఈ వైరస్ ను గుర్తించడానికి జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

ఏపీకి ఒమిక్రాన్ భయం: విదేశాల నుండి 10రోజుల్లోనే వేలాది మంది; వారిని గుర్తించటంలో కొత్త పరేషాన్

English summary

The AndhraPradesh Health Ministry has recently set up the first full-genome sequencing lab at the Govt General Hospital in Guntur to identify Covid-19 circulating strains. Another genome sequencing lab will be set up at Vijayawada soon.