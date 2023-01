నందమూరి తారకరత్నకు నేడు మరోమారు కీలక వైద్యపరీక్షలు.. తర్వాతే స్పష్టత; అందరిలో టెన్షన్!!

నందమూరి తారక రత్న ఆరోగ్యంపై ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. నందమూరి తారకరత్నకు నేడు మరోమారు కీలక పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాతే ఆయన ఆరోగ్యం పై స్పష్టత రానుంది. అయితే వైద్యులు ప్రధానంగా ఈ అంశాలపైనే ఫోకస్ చేస్తున్నారు.

నందమూరి తారక రత్న ఆరోగ్యంపై ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. అటు నందమూరి కుటుంబంలోనూ, తెలుగుదేశం పార్టీలోనూ నందమూరి తారక రత్న ఆరోగ్యంపై విపరీతమైన టెన్షన్ కనిపిస్తుంది. టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ప్రారంభించిన యువ గళం పాదయాత్రలో కుప్పకూలిన నందమూరి తారకరత్నకు ప్రస్తుతం బెంగళూరు నారాయణ హృదయాలయాలో మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నారు వైద్యులు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆందోళన కొనసాగుతున్నప్పటికీ గతంతో పోలిస్తే ఆయన ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం కాస్త నిలకడగానే ఉందని, కొంత మార్పు కనిపించిందని చెప్తున్నారు. అయితే నేడు నిర్వహించనున్న పరీక్షలతో ఆయన ఆరోగ్యంపై మరింత క్లారిటీ రానుంది.

English summary

Important tests will be conducting to Nandamuri Tarakaratna today at Narayana Hrudayalaya in Bangalore. Nims team is going there for this purpose. A bulletin on his health will be released only after the tests.