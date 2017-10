బాబు వ్యూహంలో భాగమే, అందులో దిట్ట: మరోసారి టార్గెట్ చేసిన ఐవైఆర్

హైదరాబాద్‌: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడుపై మరోసారి విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు మాజీ సీఎస్, ఏపీ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ ఐవైఆర్ కృష్నారావు. కాపు కార్పొరేషన్‌ ఎండి బదిలీపై ఐవైఆర్ కృష్ణారావు సోషల్‌ మీడియాలో స్పందింస్తూ.. మీడియాకు లీకులు ఇచ్చి అధికారులను బదిలీ చేయడం చంద్రబాబు వ్యూహంలో భాగమని ఆ ఆరోపించారు. ఇందులో చంద్రబాబు దిట్ట అని అన్నారు. ఈ మేరకు ఐవైఆర్ సోమవారం తన ఫేస్‌బుక్‌లో పేర్కొన్నారు.

Kapu Corp MD transfer can be routine.To level allegations leak it to press hit at self esteem then remove typical Cbn strategy.