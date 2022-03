పాముకాటుతో మరణించిన విద్యార్ధి కుటుంబానికి జగన్ సర్కార్ అండ; ఆర్ధిక సాయం ప్రకటన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విజయనగరం జిల్లా కురుపాంలో పాము కాటుకు గురై విద్యార్థి మృతి చెందిన ఘటన పై ఏపీ సీఎం వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. విజయనగరం జిల్లా కురుపాం లోని బాలుర గురుకుల పాఠశాలలో రాత్రి సమయంలో నిద్రిస్తున్న ముగ్గురు విద్యార్థులను పాము కాటు వేసింది. వెంటనే కురుపాం ఏరియా ఆసుపత్రికి విద్యార్థులను తరలించిన అప్పటికే ఓ విద్యార్థి మృతి చెందాడు. మరో ఇద్దరు విద్యార్థులను విజయనగరం మహారాజా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారి పరిస్థితి కూడా ఆందోళనకరంగానే ఉందని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు.

Responding to the snake bite incident at Kurupam Gurukul School, AP CM Jagan announced financial assistance of Rs 5 lakh to the family of slain student Mantina Ranjit. Jagan revealed to the family that the government is in their support.