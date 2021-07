వైఎస్సార్ రాక్షసుడా .. బూతుల మంత్రులు గాజులేసుకుని కూర్చున్నారా : జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నెలకొన్న జల జగడం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని, అలాగే దివంగత సీఎం వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. దోపిడీలో తండ్రిని మించిన తనయుడు జగన్ అంటూ, వైయస్సార్ రాక్షసుడు అంటూ నోటికొచ్చినట్టు తిట్టిపోస్తున్నారు. అయితే జల వివాదాల నేపథ్యంలో తాజాగా తెలంగాణ మంత్రుల వ్యాఖ్యలపై టిడిపి నాయకుడు తాడిపత్రి మునిసిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి స్పందించారు.

Tadipatri Municipal Chairman JC Prabhakar Reddy expressed his displeasure over the abusive remarks made by Telangana ministers against the late CM YSR, but no one except one or two ministers from the state of Andhra Pradesh responded. YSR claims to be his favorite leader, what are the ministers doing in the AP over the abusive comments on YSR, and also questioned are they wore bangles.