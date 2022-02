విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పై జిందాల్ స్టీల్స్ నజర్; విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కొనుగోలుకు బడా కంపెనీల ఆసక్తి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు, ఉద్యోగులు ఆందోళనలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ను 100% ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని తేల్చిచెప్పింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఆదిశగా అడుగులు కూడా ముందుకు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పై జిందాల్ స్టీల్ కన్నుపడింది.

Jindal Steels looks at the Visakhapatnam steel plant. Jindal Steels is interested in buying Nagarnar Steel along with Visakhapatnam Steel Plant. Aside from the movement for a steel plant, big companies are showing interest in buying Visakha steel.