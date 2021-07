ఏపీలో జాబ్ క్యాలెండర్ రగడ .. జనసేన నేతల గృహ నిర్బంధాలు, అణచివేతపై నాదెండ్ల ఫైర్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్యపై పోరాటం ఉద్ధృత రూపం దాలుస్తోంది. నిన్నటికి నిన్న ఛలో తాడేపల్లి పేరుతో సీఎం జగన్ ఇంటి ముట్టడికి యువజన సంఘాల నాయకులు,విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు, ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు ప్రయత్నం చేశారు. పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన నిర్వహించారు. ఇక పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ ఆందోళనకారులను అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు. నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం నిరుద్యోగ యువత చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతుగా నిలిచిన టిడిపి నేతలను గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారు.ఇక నేడు జనసైన్యం రంగంలోకి దిగారు.

నిరుద్యోగుల కోసం రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్ .. జాబ్ క్యాలెండర్ పై జనసేనాని పోరాటం

Police are arresting Janasena leaders everywhere in the wake of Janasena party leaders handing over petitions to employment office officials in districts today. The house arrests of several leaders have been going on since last night. Janasena leader Nadendla Manohar is on fire over the attitude of the police and the dictatorial policies of the Jagan government.