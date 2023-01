కేసీఆర్ కు ఏపీలో తొలి షాక్- బీఆర్ఎస్ చేరికలే సాక్ష్యం ! భయపెడుతున్న ఆ రెండు రీజన్స్ ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ బీఆర్ఎస్ తొలి అడుగు వేసింది. నిన్న ఏపీకి చెందిన పలువురు నేతల్ని తమ పార్టీలోకి చేర్చుకుని కేసీఆర్ కండువాలు కప్పేశారు. అయితే ఈ తొలి అడుగులోనే బీఆర్ఎస్ తడబడింది. కొత్త పార్టీలో తొలిసారి చేరికలు, అందునా పగ్గాలు అప్పగించాల్సిన సమయం, అలాంటి పరిస్ధితుల్లో కీలక నేతల్ని, సీనియర్లను ఎంచుకుని వారికి పగ్గాలు అప్పగించాల్సి ఉంది. కానీ కేసీఆర్ మాత్రం ఏపీలో ప్రస్తుతం నామమాత్రంగా కూడా పేరు వినిపించని నేతల్ని బీఆర్ఎస్ లో చేర్చుకుని మమా అనిపించేశారు.

English summary

telangana cm kcr's brs party seems to be failed to attract top leaders in ap as it was handovered reins to second grade leaders only.