ఉచిత సలహాలొద్దు చంద్రబాబు; రాజీనామాలు ఎప్పుడు చెయ్యాలో మాకు తెలుసు: కొడాలి నాని

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై టీడీపీ నాయకులపై నిరంతర విమర్శలు గుప్పించే, మాజీ మంత్రి గుడివాడ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని మరోమారు తెలుగు దేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబును టార్గెట్ చేశారు. పోలవరం కోసం 23 మంది వైసీపీ ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలని తాజాగా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన సవాల్ పై భగ్గుమన్న మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని తమకు, వైఎస్ జగన్ కు ఎప్పుడు రాజీనామాలు చెయ్యాలో తెలుసు అంటూ, చంద్రబాబు ఉచిత సలహాలు ఇవ్వటం మానుకోవాలని హితవు పలికారు.

English summary

Kodali Nani countered Chandrababu's comments that YSRCP MPs should resign for Polavaram. Kodali Nani slams that they didn't want chandrababu suggestions and they know when to resign and what to do.