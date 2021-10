చంద్రబాబు బతుకెంత; లోకేష్ లాంటి అటు ఇటు కాని వాళ్లతో ఏం యుద్ధం చేస్తాం: కొడాలి నాని ఘాటు వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై, నారా లోకేష్ పై వైసీపీ మంత్రి కొడాలి నాని మరోమారు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలపై తీవ్రపదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే తాటతీస్తామంటూ హెచ్చరించారు. ప్లాన్ ప్రకారమే సీఎం జగన్ పై టిడిపి నేతలు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని మంత్రి కొడాలి నాని దుయ్యబట్టారు.

Kodali Nani commented that tdp could not move CM Jagan even an inch, slams chandrababu over the meeting Amit Shah . We will fight with the male, but we will not fight with lokesh .