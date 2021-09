లక్ష్మీ పార్వతి దూకుడు, లోకేష్ తాటతీస్తామని వ్యాఖ్యలు, రేసులో ఆమె కూడానా ? ఇంట్రెస్టింగ్ చర్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ నాయకుల మాటల దూకుడు ఏపీ రాజకీయవర్గాలలో ఎప్పుడూ చర్చనీయాంశమే. ముఖ్యంగా మంత్రి కొడాలి నాని, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, రోజా వంటి నేతలు ప్రతిపక్ష పార్టీపై చంద్రబాబు, లోకేష్ లపై కాస్త డోస్ పెంచి వ్యాఖ్యలు చేసే విషయం తెలిసిందే. కానీ ఇప్పుడు ఆ జాబితాలో లక్ష్మీపార్వతి కూడా చేరుతున్నారని టాక్ వినిపిస్తుంది. తాజాగా లక్ష్మీపార్వతి టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ పై, అలాగే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పై చేసిన వ్యాఖ్యలు అందుకు కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి.

English summary

Lakshmi Parvathi's recent remarks against TDP national general secretary Lokesh, as well as TDP chief Chandrababu, seem to be she raised her aggression. Doubts are also being expressed as to whether Lakshmi Parvathi is hoping for ministerial post