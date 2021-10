వైసీపీ నేతల భూ కబ్జాలతో అనంత రైతు కుటుంబం ఆత్మహత్యా యత్నం ; లోకేష్ ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై, అరాచకాలపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రికార్డులు మార్చేసి రైతుల భూమి కాజేసి ఏపీలో విచ్చలవిడిగా భూకబ్జాలు జరుగుతున్నాయని నారా లోకేష్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఒక ఆడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన లోకేష్ అనంతపురం జిల్లాలో ఆత్మహత్యా యత్నం చేసిన రైతు లక్ష్మిరెడ్డి పరిస్థితిపై పోస్ట్ చేశారు.

జగన్ పై విరుచుకు పడిన లోకేష్, యనమల .. రాష్ట్రంలో వైసీపీ చెత్తపాలన, హింసపై ఆగ్రహం

English summary

Lokesh was outraged that the YCP leaders land grabs and that the entire family of farmer Lakshmi Reddy of Akkampally in Anantapur district had attempted suicide, which shows the level of anarchy perpetrated by the YCP leaders.