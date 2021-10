నాడు ప్రవచనాలు చెప్పిన జగన్ రెడ్డీ ... వైసీపీ పాలనలో విద్యుత్ కోతలు, బిల్లుల వాతలు : లోకేష్ బహిరంగ లేఖ

Andhra Pradesh

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న విద్యుత్ సంక్షోభంపై బహిరంగ లేఖ రాశారు. జగన్ సర్కారు హయాంలో ఏపీలో విద్యుత్ రంగం పూర్తిగా దెబ్బతిందని ఆయన మండిపడ్డారు. విద్యుత్ వినియోగదారులకు భారంగా మారిన ట్రూ అప్ చార్జీలను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని నారా లోకేష్ డిమాండ్ చేశారు. పెంచిన ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని పేర్కొన్న లోకేష్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయింది అని దానిని గాడిలో పెట్టాల్సిన అత్యవసర పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

Nara Lokesh has written an open letter to AP CM Jagan on the ongoing power crisis in the state of Andhra Pradesh. During the YSRCP rule, there were power cuts and huge bills. Lokesh slams Jagan is the reason for the destruction of the power sector.