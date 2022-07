నేటినుండి మావోయిస్ట్ అమరవీరుల వారోత్సవాలు; ఏజెన్సీప్రాంతాలలో నేతలకు భద్రత పెంపు, అల్లూరిజిల్లాలో హై అలెర్ట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జులై 28 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు నిషేధిత సీపీఐ (మావోయిస్ట్) ఆధ్వర్యంలో అమరవీరుల వారోత్సవాలు నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

English summary

The Andhra Pradesh police have been alerted in the wake of the CPI (Maoist) Martyrs' Week from July 28 to August 3. Police have tightened security especially in Alluri Sitharamaraju district,agency areas.