2024 వరకు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని అని కేంద్రం చట్టం చేసిందని పేర్కొన్న పురపాలక శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ వ్యాఖ్యలపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడ్డ విషయం తెలిసిందే. దీంతో టీడీపీ నేతల వ్యాఖ్యలపై మంత్రి బొత్సా రివర్స్ ఎటాక్ చేశారు.

English summary

Botcha Satyanarayana is deeply angry with the Telugu Desam Party leaders,Chandrababu family stays in Hyderabad but questioned what is the objection to tdp whether Hyderabad is the joint capital.