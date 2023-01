చంద్రబాబులో చేవ లేదు.. దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చినా టీడీపీని పైకి లేపలేడు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై రాష్ట్ర హౌసింగ్ శాఖ మంత్రి జోగి రమేష్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. చంద్రబాబు కుప్పం పర్యటన లో చెత్త వాగుడు వాగున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. తాము పోలీస్ యాక్ట్ ప్రకారమే జీవో ఇచ్చామని, ఆ జీవోను చంద్రబాబు పూర్తిగా చదివితే బాగుంటుంది అంటూ హితవు పలికారు. చంద్రబాబు జీవో చదవకుండానే ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మంత్రి జోగి రమేష్ విమర్శించారు.

English summary

Minister Jogi Ramesh has made sensational comments that tdp chapter close in ap, even if his adopted son Pawan Kalyan comes, he will not be able to raise the TDP.