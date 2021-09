డ్రగ్స్ పేరుతో చంద్రబాబు కొత్త డ్రామాలు; లోకేష్, బోండా ఉమాలకు డ్రగ్స్ తీసుకునే లక్షణాలు : మంత్రి వెల్లంపల్లి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిషత్ ఫలితాలతో విపక్ష పార్టీలకు గుబులు పట్టుకుందని ఏపీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటమి పాలైందని, ఆ ఓటమి నుండి ప్రజల దృష్టిని మళ్ళించడం కోసమే ఏపీ ప్రభుత్వానికి డ్రగ్స్ మాఫియా మరకలు అంటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పరిషత్ ఎన్నికల ఫలితాలతో వైఎస్ఆర్సిపి మినహా రాష్ట్రంలో మిగతా పార్టీలకు చోటు లేదని ప్రజలు మరోసారి రుజువు చేశారని మంత్రి వెల్లంపల్లి అభిప్రాయపడ్డారు.

English summary

Minister Vellampalli Srinivas was outraged that Chandrababu had screened new dramas under the name of drugs, saying that TDp leaders were talking with taking drugs and that the symptoms of taking drugs were seen in Lokesh, Bonda Uma etc.