శవరాజకీయాలు చేసేది చంద్రబాబే; సోము వీర్రాజు పైనా మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై, సోము వీర్రాజుపై ఏపీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. రాష్ట్రంలో శవ రాజకీయాలు చేసేది చంద్రబాబేనని, ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు అని పేర్కొన్నారు మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్. ఇటీవల టిడిపి నేత చంద్రయ్య హత్య నేపథ్యంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని టార్గెట్ చేసి హత్యా రాజకీయాలు చేస్తున్న వైసీపీ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసిన చంద్రబాబు నాయుడుపై మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

AP Minister Vellampalli Srinivas was furious with TDP chief Chandrababu Naidu and Somu Veerraju. Minister Vellampalli Srinivas said that it was Chandrababu who was doing politics on corpses in the state and everyone knew that