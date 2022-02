భారీ కాన్వాయ్ తో అనంతపురానికి బాలకృష్ణ; జిల్లాకేంద్రంగా హిందూపురం కోసం కలెక్టర్ కు వినతిపత్రం

Andhra Pradesh

హిందూపురాన్ని జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఈరోజు హిందూపురం జిల్లా కేంద్రం వివాదం కాస్త అనంతపురం జిల్లా కేంద్రానికి చేరుకుంది. హిందూపురం జిల్లా కేంద్రం చేయాలని ఉద్యమం చేపట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ నిన్న హిందూపురంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి, మౌన దీక్ష చేసిన విషయం తెలిసిందే. అనంతరం అఖిలపక్ష నాయకులతో హిందూపురం జిల్లా కేంద్రం కోసం భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చించారు.

Balakrishna is scheduled to meet the Anantapur Collector along with all party leaders to make Hindupur the district headquarters. A representation will be submitted to the Anantapur Collector.