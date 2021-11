రానున్న బడ్జెట్ సమావేశాల్లో మళ్ళీ మూడు రాజధానుల బిల్లులు: ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి లెక్క ఇది!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన జగన్ నిర్ణయం అయిన మూడు రాజధానులు వ్యవహారం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సోమవారం నాడు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మూడు రాజధానుల చట్టాన్ని ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు, అలాగే మార్పులు చేర్పులతో సమగ్రంగా మరోమారు వికేంద్రీకరణ బిల్లులను సభ ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసిన ప్రకటనతో ఏపీలో రాజధాని వ్యవహారంపై చర్చ జరుగుతోంది. మూడు రాజధానులు బిల్లును రద్దు చేసిన జగన్ మళ్లీ బిల్లును తీసుకు వస్తారా? అది ఇప్పట్లో జరుగుతుందా? మార్పులు చేర్పులతో జగన్ తీసుకువచ్చే బిల్లులలో మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు ఉంటుందా? లేక ఏకైక రాజధానిని జగన్ బిల్లులో చేరుస్తారా? వంటి అనేక రకాల చర్చలు ఏపీలో జరుగుతున్నాయి.

English summary

MLA Undavalli Sridevi said new bills on the three capitals would be introduced in the coming budget sessions and said there would be no change in the Jagan decision. Amaravati struggle is not of farmers, said TDP Benami struggle.