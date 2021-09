ముస్లిం కుటుంబం సెల్ఫీ వీడియో ; జగన్ సర్కార్ టార్గెట్ గా చంద్రబాబు , స్పందించిన సీఎం జగన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజాగా వైసిపి నాయకులు తమ భూమిని కబ్జా చేసి వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని, వారికి అండగా మైదుకూరు సీఐ తమను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని, వారితో తనకు ప్రాణహాని ఉందని సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి సొంత జిల్లా అయిన కడప జిల్లాలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త అక్బర్ బాషా వీడియో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దుమారంగా మారింది. ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలనే కాక సొంత పార్టీ కార్యకర్తలను కూడా వైయస్సార్ కాంగ్రెసు పార్టీ నాయకులు వేధిస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు చేస్తోంది.

English summary

Chandrababu responded to a selfie video made by muslim family on YCP leaders and police harassment. chandrababu questioned the police, that they are supposed to protect the common man , not the ycp leader who committed atrocities. chandrababu targeted Jagan. CM Jagan spoke to the SP and the Collector about the incident and directed them to take action within a week. District SP spoke to Akbar Basha and assured the issue will solve in week.